Ancora tutti in discesa i dati della pandemia in Puglia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.404 nuovi casi a fronte di 15.636 tamponi effettuati. Il tasso di positività scende rispetto a ieri e oggi si attesta a poco più del 15%. 637 i nuovi contagi attribuiti alla provincia di Bari, 604 in quella di Lecce, 346 nel tarantino, 316 nel foggiano, 244 in provincia di Brindisi e 176 nella Bat. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.415.878. Si aggrava ancora il conto dei decessi con altre 6 vittime del virus. La somma complessiva sale quindi a 8.876. Continuano le buone notizie sul fronte sanitario. Ad oggi sono 422 i pazienti ricoverati in area non critica, meno 11 unità rispetto a ieri, mentre sono 17 le terapie intensive occupate. Continua, invece, l’aumento dei negativizzati: circa 4.300 in Puglia secondo i dati del bollettino odierno. Un dato che fa scendere ancora gli attualmente positivi che ad oggi sono 46.894.