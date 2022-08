Luci a led e dispositivi acustici per i semafori della città di Bari: la giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di durata biennale per la manutenzione e l’implementazione degli impianti semaforici in città, per un importo complessivo di 300mila euro. Lo studio riguarda anche l’incremento e la manutenzione di ulteriori dispositivi stradali quali i rilevatori di allagamento nei sottopassi, i pannelli a messaggio variabile e i dissuasori mobili.