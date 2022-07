«Non siamo evasori» È quanto si legge sullo striscione che gli studenti del sindacato Link Bari hanno esposto nel corso del presidio, organizzato in piazza Cesare Battisti, a due passi dall’Università degli studi di Bari, contro il blocco carriere. Nei giorni scorsi, infatti, ha fatto scalpore la decisione dell’Ateneo del capoluogo pugliese di stoppare la carriera universitaria a tutti gli studenti non in regola con le tasse. Da qui la scelta di scendere in piazza per chiedere una risposta netta, reale e decisa da parte dell’Università la quale, spiegano gli studenti, deve assumersi le sue responsabilità, sospendendo il blocco fino alla fine di quest’anno accademico e rendendo più fluido il sistema di rateizzazione del debito. Affinché studiare sia un diritto e non un privilegio.