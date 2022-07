In primo piano la necessità di rafforzare la coalizione di centro sinistra in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre e di istituire un tavolo della coalizione in cui il civismo organizzato possa esprimere il proprio protagonismo. Si è tenuta a Villa Romanazzi Carducci, a Bari, la conferenza stampa dei gruppi civici CON e Per la Puglia, a cui hanno preso parte per il movimento civico CON Alessandro Delli Noci e per il gruppo Per la Puglia Sebastiano Leo, e che intendono schierarsi a sostegno del PD in vista del prossimo appuntamento elettorale. Si vince se si resta uniti e se si coinvolgono i territori, è questo il messaggio lanciato a gran voce.