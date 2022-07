Da Grottaglie lo spazio sarà sempre più vicino, grazie al Protocollo d’Intesa siglato da Regione, ENAC e Aeroporti di Puglia. Il Protocollo permette di avviare le azioni per la costituzione di un nuovo soggetto giuridico denominato “Criptaliae Spaceport”. Attraverso la firma del documento si consolida la specializzazione dell’aeroporto di Grottaglie come piattaforma logistica e tecnica integrata. Il ‘Marcello Arlotta’ infatti è da considerarsi non solo Spazioporto per lo sviluppo strategico nazionale dell’autonomo accesso allo Spazio, ma anche test bed aeronautico per lo sviluppo, sperimentazione e certificazione di progetti di ricerca industriali e scientifici in ambito aeronautico e aerospaziale, nonché infrastruttura e area attrezzata dedicata allo sviluppo industriale del comparto.