Le strade della Puglia si macchiano con il sangue di giovani ragazzi vittime di incidenti mortali avvenuti tra sabato e domenica. Francesco Caragiuli, 19enne di Leverano, ha perso la vita in un sinistro mentre era bordo del suo scooter, sulla strada che collega Leverano e Porto Cesareo. Secondo quanto ricostruito il giovane avrebbe impattato frontalmente con un’auto condotta a sua volta da un 22enne rimasto ferito e trasportato in ospedale. Francesco Caragiuli è stato sbalzato con violenza sull’asfalto. I soccorsi, arrivati sul posto tempestivamente, hanno potuto solo constatare la morte del 19enne, deceduto sul colpo.

Domenica mattina un 20enne di Santeramo in Colle è morto in un incidente alle porte di Laterza, sulla ex statale 580 per Ginosa. Il giovane, per cause da chiarire, ha perso il controllo della sua moto andando ad scontrarsi contro un muretto. Inutili i soccorsi del 118. Si chiamava Giovanni Perrone, giovane atleta, promessa del mezzofondo. La settimana scorsa aveva tagliato per primo il traguardo del trofeo Moramarco di Matera, strappando il suo miglior personale. In lutto tutta la comunità Fidal della Puglia.

Incidente mortale anche a Bari, in via Bruno Buozzi, attorno alla mezzanotte di sabato. Due le auto coinvolte a seguito del quale ha perso la vita un 70enne. Con lui una donna incinta rimasta ferita e portata in ospedale. Accertamenti anche per il conducente dell’altra auto.

Infine l’ennesimo incidente all’alba di domenica a Monopoli, nei pressi di un noto locale notturno in contrada Cristo delle Zolle. Ferite tre ragazze, tutte originarie di Potenza, a bordo di una peugeot finita fuori strada. Una di loro ha riportato ferite gravi ed ora si trova al San Giacomo di Monopoli. La conducente è risultata positiva all’alcol test.