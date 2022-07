Laboratori per la ricerca e uffici per garantire una qualità elevata delle acque di balneazione, sicurezza alimentare e ambientale: tante le tematiche che Arpa deve affrontare sul campo quotidianamente e da oggi lo farà all’interno di una nuova struttura. È stata inaugurata, nel Parco Scientifico e tecnologico di Tecnopolis a Valenzano, la nuova sede del Dipartimento provinciale di Bari di Arpa Puglia, articolato in 3 unità operative complesse, a loro volta articolate in unità operative semplici.