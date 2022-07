Nell’ambito dei mirati servizi di controllo del territorio ad alto impatto, disposti dal sig. Questore di Bari, sulla costa barese dove sono ubicati alcuni dei principali stabilimenti balneari cittadini e dove vi è un’alta concentrazione di turisti, nella serata del 17 luglio scorso, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due persone: un uomo di 28 anni e una donna di 22, presunti responsabili di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

Nello specifico, due equipaggi dell’U.P.G.S.P. inviati dalla Sala Operativa del 113, nei pressi della spiaggia cittadina di Pane e Pomodoro, hanno notato delle persone intente a bloccare un giovane che poco prima avrebbe, unitamente a una donna, sottratto il cellulare ad un ragazzo per poi schiaffeggiarlo. Le due persone, alla vista dei poliziotti, cercavano di dileguarsi: in tale frangente la donna si disfaceva del cellulare rubato poco prima, recuperato dai poliziotti e restituito al ragazzo.

I due giovani venivano fermati e identificati; a seguito di perquisizione, nello zaino della donna, sono stati rinvenuti due cellulari e un portafoglio contenente documenti intestati ad altra persona, della quale i due soggetti non sapevano fornire spiegazioni.

I presunti autori della rapina, entrambi con numerosi precedenti di polizia per reati della stessa indole, sono stati tratti in arresto e, in attesa della convalida del provvedimento, su disposizione della Procura della Repubblica di Bari, condotti in carcere: l’uomo a Turi e la donna a Taranto. Seguirà l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa degli indagati, la cui eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo, nel contradditorio tra parti.