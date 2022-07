Nell’ultimo fine settimana, i Finanzieri del Comando Provinciale hanno intensificato la loro azione di controllo negli esercizi commerciali attraverso un piano straordinario di interventi nelle zone caratterizzate da maggiore affluenza turistica – con particolare attenzione alla riviera adriatica di Monopoli, Polignano a Mare e Mola di Bari – nell’ambito dell’emissione di scontrini e ricevute fiscali o di prestazioni di servizi svolte in maniera abusiva, della produzione e vendita di prodotti recanti marchi contraffatti e/o non conformi rispetto agli standard di sicurezza e della disciplina che regola la circolazione dei beni viaggianti.

Con l’avvio della stagione estiva, infatti, alcuni settori economici, soprattutto nel contesto

turistico, registrano delle sacche di illegalità a danno degli operatori onesti del settore.

L’attività di servizio posta in essere dalle Fiamme Gialle Baresi si colloca proprio nell’ambito

della missione Istituzionale di lotta all’abusivismo commerciale organizzato, allo svolgimento di attività in “nero”, alle truffe ai danni dei consumatori, alla detenzione/spaccio di sostanze stupefacenti.

Ben 160 sono stati i controlli in materia di scontrini, ricevute e stradali (beni viaggianti, accise e codice della strada) dei quali 56 sono risultati irregolari mentre un centinaio sono stati gli articoli sequestrati (giocattoli) per carenza dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea. Sempre in tale ambito, sono 3 le persone segnalate alla locale Prefettura per utilizzo/possesso di sostanze stupefacenti.

Inoltre, a seguito dell’introduzione normativa dell’obbligo di accettare i pagamenti anche in

formato elettronico, i militari del Comando Provinciale, a seguito di segnalazione al Servizio

di Pubblica Utilità “117”, hanno sanzionato un esercente di Bari che si rifiutava di ricevere il

corrispettivo con carta di pagamento.

L’azione posta in essere dalle Fiamme Gialle, che proseguirà per tutto il periodo di

particolare affluenza turistica, oltre a rappresentare un’ulteriore testimonianza del costante

presidio economico-finanziario svolto dal Comando Provinciale di Bari nel contrasto ad ogni

forma di illegalità economica, a tutela della sicurezza collettiva e degli operatori economici

rispettosi delle regole del mercato, contribuisce alle prospettive di ripresa e di rilancio

dell’economia del Paese.