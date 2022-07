La curva della pandemia in Puglia conferma il cambio di tendenza e certifica in modo chiaro i primi dati in discesa dopo settimane di risalita: giù ricoveri e attualmente positivi, balzo in avanti dei guariti (19mila quelli segnalati nel bollettino di oggi). Secondo i dati trasmessi sono quasi 10mila i nuovi casi di positività al covid, valore in rialzo complice gli oltre 38mila tamponi eseguiti. Il tasso di positività infatti si attesta attorno al 25%, in linea con l’andamento degli ultimi giorni. Oltre 3mila i contagi attribuiti alla provincia di Bari, poco più di 2mila in quella di Lecce, 1.584 nel tarantino, 1.213 nel foggiano, infine 911 nuovi casi in provincia di Brindisi e 779 nella Bat. Il totale delle positività da inizio emergenza sanitaria sale a quasi 1.344.000. Se alcuni valori sono in miglioramento, lo stesso non può dirsi per i decessi con altre 13 vittime del virus riportati nel bollettino odierno e che portano il conto complessivo a 8.744. Come detto, buone notizie sul fronte ospedali: sono 490 i pazienti ricoverati in area non critica, -23 unità rispetti a ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 17, in aumento di una unità. La sorpresa del bollettino odierno arriva dalla voce dei negativizzati, 19mila in più in un solo giorno, probabilmente il risultato di un ricalcolo da parte della Regione. Un dato che fa scendere gli attualmente positivi a circa 83.600 rispetto ai quasi 93mila di ieri.