Sono 8139 i nuovi casi di contagio da covid 19 in Puglia con 28569 test effettuati. Si registrano anche 5 nuovi decessi. Sale ancora leggermente il conto degli attualmente positivi che arriva ormai a 93mila anche se si registrano comunque 6194 negativizzati. Nuovo balzo in avanti dei ricoveri in area non critica che ora sono 472 rispetto ai 444 di ieri, mentre le persone in terapia intensiva scendono a 18. I casi provincia per provincia: 2451 si aggiungono in quella di Bari mentre sono 1776 i nuovi contagi nel leccese. A Taranto 1288 mentre nel foggiano sono 885 ed a seguire in provincia di Brindisi sono 820. La BAT chiude con 776 a cui si devono aggiungere anche 113 residenti fuori regione e 30 con provincia in definizione.