Si aggiornano i numeri della pandemia di Covid in Puglia. A scattare una foto chiara dell’attuale diffusione del virus è il consueto bollettino giornaliero della Regione, che oggi, lunedì 11 luglio, segnala 2.933 nuovi casi accertati, a fronte di 10.496 tamponi analizzati, con un tasso di positività che sfiora il 30%.

È ancora Bari la provincia più colpita con altri 879 contagi, seguita da Lecce con 747, Brindisi 351, Taranto 326, Foggia 317 ed infine la provincia Bat con 246, ai quali si aggiungono i casi di 52 residenti fuori regione e 15 di provenienza non ancora accertata.

La somma dei contagi pugliesi, dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sale così a quota 1.283.426.

E ad aggravarsi è anche il bilancio delle vittime della pandemia, con un altro morto registrato nelle ultime 24 ore, che porta il totale dei decessi a 8.684.

Continua a crescere il dato riferito alle persone attualmente positive, che superano ormai la soglia degli 85mila. Sul fronte sanitario, invece, si assiste ad un lieve calo dei ricoveri. I pazienti Covid che occupano posti letto negli ospedali della regione sono ad oggi, in totale, 451, di cui 432 in area non critica e 19 in terapia intensiva.

Nuovo deciso balzo in avanti, infine, dei pugliesi negativizzati, che raggiungono la cifra complessiva di 1.189.659, con oltre 1.500 guariti nelle ultime 24 ore.