Non volevano pagare il conto del Bed & Breakfast dove avevano alloggiato. Così hanno deciso di scappare dalla finestra della stanza, in piena notte, facendo perdere le loro tracce. È accaduto a Conversano, in provincia di Bari. Protagonisti sono due giovani turisti che, per qualche ora, si erano fermati a dormire in un B&B, il “Baby Park”, nel centro del Comune barese.

A denunciare l’accaduto è il titolare della struttura, Sario Totaro, che ha diffuso sui social il video dell’insolita evasione.

Si perché la coppia, evidentemente, non ha considerato la presenza di una telecamera di sicurezza, installata proprio a ridosso della finestra della stanza, e che ha ripreso tutti i momenti della fuga.

In base a quanto raccontato dal proprietario della struttura, i ragazzi avevano prenotato telefonicamente, chiedendo anche uno sconto sul prezzo della camera, di circa 50 euro. Al momento del check-in, i due avrebbero anche accampato scuse di ogni genere per non lasciare i documenti e per pagare il giorno successivo. Il titolare ha acconsentito ma la mattina dopo ha avuto una brutta sorpresa: i turisti erano scomparsi.

Dopo aver preso possesso della stanza, un paio d’ore dopo il loro arrivo, i due ragazzi hanno infatti pensato bene di chiudere a chiave la porta dall’interno, e di lasciare il B&B scavalcando il balcone a piano terra. Una fuga rocambolesca, per evitare di saldare il conto.

Così il titolare, per vendicarsi, ha deciso di pubblicare sui social il video dell’evasione, avvertendo i colleghi, titolari di strutture ricettive, di stare attenti alla coppia. L’uomo ha anche ammesso di conoscere i due fuggitivi, annunciando l’intenzione di sporgere denuncia.