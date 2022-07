Concerti, incontri, showcase, mostre, attività professionali e scuole di musica: dopo la prima tappa a Taranto che ha registrato un grande successo, arriva a Bari, dal 13 al 15 luglio, Medimex 2022, l’International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds.

L’evento più atteso del fitto programma sarà il prossimo 14 luglio con il live dei The Chemical Brothers, la storica band elettronica inglese che infiammerà il palco allestito sulla rotonda di via Paolo Pinto, a pochi passi dall’ingresso Monumentale della Fiera del Levante. Previsti anche gli showcase dei talenti musicali pugliesi – selezionati tra i vincitori del bando Puglia Sounds Record 2022 – ai quali Medimex dedica una vetrina a Torre Quetta con una programmazione serale dalle 21 a mezzanotte. Tantissimi gli appuntamenti previsti nella tre giorni tra i quali spicca la mostra in anteprima nazionale a cura di Ono Arte Contemporanea Denis O’Regan with QUEEN in programma dal 13 luglio al 28 agosto a Bari nello Spazio Murat per celebrare i Queen.