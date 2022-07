C’è il primo dato in controtendenza rispetto agli ultimi bollettini. Per la prima volta dopo giorni di risalita i ricoveri fanno registrare il segno meno nel bollettino covid diramato oggi dalla Regione Puglia, mentre l’aumento dei nuovi contagi e attualmente positivi non arresta. Sono 8.626 le positività al virus rilevate nelle ultime 24 ore a fronte di 26.612 tamponi effettuati. Il tasso di positività si attesta al 32,4%, in linea l’andamento attuale della curva epidemiologica. E’ sempre la provincia di Bari a far rileva più contagi giornalieri, 2.510, segue la provincia di Lecce con poco più di 2mila, 1.227 in quella di Taranto, 960 nel foggiano, 927 nel brindisino e 767 nella Bat. 167 i casi relativi a residenti fuori regione. Il totale dei casi da inizio pandemia sale quindi a 1.265.967. Non si arresta nemmeno il numero dei morti giornalieri con altre 10 vittime che hanno contratto virus, stesso dato di ieri, e totale ormai salito a 8.667. Capitolo ricoveri: sono 442 i pazienti in Puglia, -7 unità rispetto a ieri. Di questi 18 sono in terapia intensiva, mentre 424 sono ricoverati in area non critica. Sul fronte dei negativizzati la Puglia fa registrare quasi 5mila guariti in 24 ore, mentre gli attualmente positivi salgono ad oltre 78mila.