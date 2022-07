Afa e temperature bollenti hanno le ore contate. “Caronte”, l’anticiclone africano che nelle ultime due settimane ha “soffocato” l’Italia sta per lasciare anche la Puglia, a partire dal prossimo fine settimana, quando si dovrebbe assistere ad un deciso cambio delle condizioni meteo. Soprattutto nella giornata di venerdì, il passaggio di una perturbazione, dovrebbe portare ad un netto peggioramento, con rovesci e temporali che, in diverse zone della regione, potranno risultare anche di forte intensità. Un primo assaggio di maltempo si è avuto già nel pomeriggio di ieri, con la provincia di Bari interessata da fenomeni particolarmente estremi. Un violento temporale, accompagnato da una tromba d’aria, si è abbattuto su Triggianello, piccola frazione tra Polignano a Mare e Conversano. Le fortissime raffiche di vento hanno divelto quattro pini secolari ed un palo dell’illuminazione pubblica. I tronchi sono caduti su un tratto di provinciale, che collega Castellana Grotte a Polignano. Fortunatamente nessun veicolo è stato colpito e non ci sono stati feriti. In compenso, si sono registrati diversi disagi, soprattutto alla circolazione. La strada è stata chiusa al traffico fino alla completa rimozione degli alberi dalla carreggiata. Per lo sgombero si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Castellana Grotte. La strada è stata liberata dopo alcune ore. La furia del vento ha provocato danni anche ad alcune abitazioni della zona.