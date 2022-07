Non migliora nel weekend l’andamento della pandemia da Covid in Puglia. Il numero dei tamponi effettuati nella giornata di domenica diminuisce come di consueto, 11.389, ma i test risultati positivi sono 3.649, con un tasso di positività pari al 32%. 1.099 i nuovi contagi registrati in provincia di Bari, 977 in quella di Lecce, 427 nel brindisino, 391 nel foggiano, 377 in provincia di Taranto e 318 nella Bat. 55 i casi attribuiti a residenti fuori regione. La situazione purtroppo peggiora anche negli ospedali covid. Il totale dei pazienti ad oggi ammonta a 387, ancora in netta crescita. 373 i pugliesi ricoverati in area non critica, 14 sono in terapia intensiva, dato che continua a resistere all’aumento della curva epidemiologica. Unica buona notizia arriva dalla voce dei decessi, casella che resta a zero nelle ultime 24 ore. Nel frattempo gli attualmente positivi salgono a 58.236. Poco più di mille i negativizzati segnalati nel bollettino odierno.