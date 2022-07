Continua la crescita della curva epidemiologica in Puglia. Nelle ultime ore sono stati registrati altri 6.576 casi covid a fronte di quasi 21mila tamponi eseguiti. Il tasso di positività scende rispetto al dato di ieri, ad oggi si attesta a circa 31,6%. E’ ancora la provincia di Bari a guidare la classifica dei contagi giornalieri, 1.993 in sole 24 ore, 1.635 nel leccese, 848 nel foggiano, 793 in provincia di Taranto, 607 in quella di Brindisi e 568 nella Bat. 106 i casi relativi a residenti fuori regione, 26 sono in via di definizione. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.212.257. Il bilancio delle vittime si aggrava con altri 6 decessi, per un conto complessivo che raggiunge 8.628. Non va meglio sul fronte dei ricoveri il cui totale oggi sale a 335: 321 i pazienti in area non critica, 14 quelli in terapia intensiva, dato (quest’ultimo) che regge sulla nuova ondata. Buoni segnali dai negativizzati che in un solo giorno sono circa 4.600, facendo così rallentare la crescita degli attualmente positivi, ad oggi 48.737.