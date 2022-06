Oltre 1.500 cover per smartphone sono state sequestrate dalla Polizia locale, nel corso di un servizio di controllo annonario e amministrativo del mercato settimanale, da una bancarella.

L’operazione è avvenuta alle 10.30 in via Santa Maria Domenica Mazzarello, nei pressi di via Ruvo, all’interno dell’area mercatale. Alla vista degli agenti, coordinati dal Commissario Giacomo Di Roma, l’uomo ha tentato la fuga dalla bancarella, ma è stato fermato e sanzionato a livello amministrativo per vendita abusiva.

“Ancora una volta – afferma il sindaco Tommaso Minervini – va il mio plauso a tutte le donne e gli uomini del Comandante Cosimo Aloia, impegnati ogni giorno a garantire la sicurezza e la legalità nella nostra città, con una particolare attenzione ogni giovedì al mercato settimanale”.