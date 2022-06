40 anni di ricerca e sviluppo nel campo delle Scienze della Salute e dell’innovazione tecnologica in campo biomedicale. E’ il traguardo raggiungo da gruppo ITEL, situato a Ruvo di Puglia. Una ricorrenza utile anche per fare un bilancio delle attività svolte. Guardando indietro ITEL ha percorso davvero tanta strada, distinguendosi per l’impegno a livello internazionale. E poi ancora per la professionalità.

Leonardo Diaferia, presidente e fondatore del Gruppo ITEL non nasconde il suo orgoglio. Lo sguardo al futuro, intanto, non può mancare. Ricerca e sviluppo ne sono i sinonimi migliori. Il Gruppo ITEL è pronto a portare avanti nuovi progetti, alcuni assolutamente innovativi. Verranno coinvolte anche le Università.

Il servizio.