La Puglia registra altri 3.244 nuovi casi di positività al Covid, confermando l’andamento in rialzo della curva epidemiologica. 13.731 i tamponi effettuati secondo il bollettino di oggi. In provincia di Bari il maggior numero di contagi giornalieri, 974, 612 nel leccese, 601 nel foggiano, 360 in provincia di Taranto, 346 nella Bat, 291 in Provincia di Brindisi. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.178.082. Si aggrava ancora il bilancio dei decessi con altre 3 vittime, il totale si attesta a 8.599 da quando è cominciata l’emergenza. Gli attualmente positivi si confermano in risalita e superano la soglia delle 30mila unità, precisamente 31.146. Dopo il calo di ieri il dato dei ricoveri torna a crescere: sono 235 i pazienti in area non critica degli ospedali covid della Puglia, +9 rispetto a ieri. Le terapie intensive occupate restano 10. Si aggiorna anche il numero dei negativizzati, circa altri 1.500 nelle ultime 24 ore.