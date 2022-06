n incidente che ha coinvolto questa mattina cinque veicoli e provocato quattro feriti ha costretto la chiusura temporanea della Strada Statale 16 «Adriatica», in direzione Foggia, in corrispondenza dello svincolo San Giorgio, al km 809.9. A seguito del tamponamento, due veicoli si sono ribaltati. Sul posto sono presenti gli operatori del 118, i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Il traffico è deviato sulla viabilità di servizio.