Un traguardo importante e un valore aggiunto non solo per Bari, ma per tutta la Puglia. Si sono celebrati, all’interno del Teatro Piccinni di Bari, i 50 anni della nascita dell’Accademia di Belle Arti del capoluogo pugliese.

Un momento per fare anche un bilancio su ciò che è stato fatto e su ciò che invece si deve ancora fare con un occhio attento al futuro per una realtà formativa che ha raggiunto importanti risultati e che si collocherà all’interno dell’ex Caserma Rossani.

“Oggi non solo la legge ha sancito la caratterizzazione universitaria dell’Accademia – ha affermato il sindaco di Bari, Antonio Decaro – ma anche l’intelligente e appassionata guida, come ricordava ieri il presidente Ennio Triggiani dalle colonne della Gazzetta, di una squadra che punta a vincere ha dato una decisiva svolta in questa direzione. Ed è la ragione per cui qualche anno fa la Città metropolitana di Bari, nell’ambito delle attività di co-pianificazione della spesa degli investimenti del Patto della città metropolitana di Bari, ha deciso di finanziare la progettazione della nuova sede dell’accademia e, quindi, la sua realizzazione all’interno della grande area urbana dell’ex caserma Rossani nel cuore della città, con un finanziamento di oltre 20 milioni di euro. Questa decisione è stata assunta all’unanimità da tutti i 41 sindaci dell’area metropolitana”.