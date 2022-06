Al via la prima edizione del premio nazionale “Welfare a Levante”, la manifestazione organizzata dall’omonima associazione, che conta oltre cento strutture socio-sanitarie aderenti in Puglia, e finalizzata a consolidare il legame con personalità del territorio che si sono particolarmente distinte nel campo della ricerca, della medicina, delle scienze e di tutte le espressioni d’arte. Per questa prima edizione, il consiglio direttivo e il comitato scientifico hanno deliberato di assegnare il premio alla professoressa barese Luisa Torsi, nota a livello internazionale per la sua preziosa attività di ricerca in campo scientifico: alla professoressa sono stati consegnati duemila euro da destinare a un’organizzazione senza fini di lucro del territorio impegnata in attività sociali. La scelta della professoressa Torsi è ricaduta sul Centro Antiviolenza del Comune di Bari.