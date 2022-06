È arrivata puntuale, come da previsioni, l’ondata di maltempo che, nelle ultime ore, si è abbattuta in molte zone della Puglia, da nord a sud. Se nel Salento i fenomeni più intensi sono stati caratterizzati da trombe d’aria e violente grandinate, i territori della Bat, del Barese e del Foggiano sono stati colpiti in molti casi da delle vere e proprie bombe d’acqua, che hanno fatto cadere tantissima pioggia in poche ore.

Tra le città che hanno patito i disagi peggiori c’è Bari dove, la notte scorsa e ancora questa mattina, si è abbattuto un vero e proprio nubifragio, che ha causato allagamenti in diverse zone della città. Centinaia le richieste d’aiuto arrivate ai vigili del fuoco, intervenuti per alberi caduti e cantine allagate.

Gravi problemi anche alla circolazione stradale, con molti sottopassi allagati mentre enormi distese d’acqua si sono formate in numerose arterie cittadine, rendendo in molti casi impossibile il normale transito degli automobilisti.

L’acqua piovana non è riuscita a defluire e così molte strade sono rimaste allagate anche diverse ore dopo la fine delle precipitazioni.

Per questi motivi, il traffico veicolare è stato rallentato per tutta la mattinata ma, fortunatamente, non sono stati segnalati incidenti stradali. L’allerta gialla per temporali e vento sulla zona del Barese è prevista per l’intera giornata di oggi, mentre da domani è previsto un generale miglioramento delle condizioni meteo.