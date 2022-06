Ieri gli attualmente positivi in Puglia erano tornati a salire, mentre oggi il dato riprendere a scendere grazie ad un nuovo boom di guariti in 24 ore. Si aggiorna la pandemia da covid in regione con i dati del consueto bollettino epidemiologico. Registrati 1.547 nuovi casi di positività a fronte di circa 11mila tamponi effettuati. 540 i contagi rilevati in provincia di Bari, 300 nel foggiano, 289 nel leccese, 150 in provincia di Taranto, 134 nella Bat e 110 nel brindisino. Il totale dei casi da inizio emergenza sanitaria sale a 1.143.925. Si aggrava ancora il bilancio delle vittime con altri 5 decessi di persone che hanno contratto il virus. Il totale sale 8.550. Sul fronte dei ricoveri la situazione è stazionaria ma ancora con il segno meno: sono 239 i pazienti nei reparti non critici degli ospedali covid della Puglia, altri 15 sono in terapia intensiva. Buone notizie anche sul fronte dei guariti, oltre 4mila nelle ultime 24 ore. Di conseguenza il dato degli attualmente positivi scende sotto la soglia dei 20mila contagi attivi, e ad oggi si attesta a 17.624.