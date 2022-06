Disagi, ingorghi e incidenti. Il tutto su una delle arterie stradali più importanti della Puglia e più trafficate, specialmente d’estate, di tutto il Mezzogiorno. Si è tenuto a Bari, in Prefettura, un incontro durante il quale sono state analizzate le criticità della Statale 16, in particolar modo nel tratto compreso tra Cozze e Polignano a Mare in direzione Sud che, a causa di un cantiere che sta paralizzando il traffico, si è trasformato in un vero e proprio incubo per gli automobilisti. Nel vertice con i rappresentanti del COV, a cui hanno partecipato anche l’assessore regionale ai trasporti Anita Maurodinoia e i rappresentanti dei Comuni interessati, sono emerse possibili soluzioni per tamponare la situazione fino al 15 giugno, data in cui la carreggiata tornerà a 4 corsie, fino a settembre.