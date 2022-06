Risalgono gli attualmente positivi mentre sono stabili i ricoveri. Fotografia dell’andamento della pandemia da Covid-19 in Puglia nel consueto bollettino epidemiologico. Ci sono 1347 nuovi casi registrati ed anche oltre 11mila test effettuati. Si contano, purtroppo, anche 12 nuovi decessi per il totale di morti dall’inizio della pandemia che si aggiorna a 8545. Salgono di poco più di 200, invece, gli attualmente positivi che si attestano a 20447 anche perché i negativizzati sono 1126. Stabili i ricoveri in area non critica che restano 241 mentre sono 16 le persone in terapia intensiva. I nuovi casi provincia per provincia con il barese a 445, Lecce 262 e Foggia 260. A seguire la Provincia di Taranto con 141 nuovi contagi, la BAT con 126 e Brindisi con 84. Si segnalano anche 21 residenti fuori regione.