230mila pattuglie con circa due milioni e mezzo di ore di servizi preventivi, oltre 4.600 arresti e 23mila denunce, il 77% del totale dei reati accertati o denunciati. Sono i dati relativi all’attività dell’Arma dei Carabinieri in Puglia, diffusi in occasione della cerimonia, tenutasi a Bari, per celebrare i 208 anni della fondazione e i 161 della Legione Puglia. Anche i Carabinieri tornano a festeggiare tra la gente, dopo anni duri legati alla pandemia, durante i quali le stazioni dell’Arma sono sempre restate aperte, offrendo un contributo determinante sia per imporre l’osservanza delle prescrizioni adottate dal Governo sia per garantire l’assistenza necessaria a chi ne aveva bisogno, ha commentato il comandante della Legione Carabinieri Puglia, il generale di Divisione Stefano Spagnol. Nel corso della cerimonia, che si è svolta dinanzi alle più alte cariche istituzionali, un Battaglione di formazione composto da tre Compagnie, in rappresentanza delle varie componenti operanti sul territorio di Bari, unitamente alla fanfara del 7° Reggimento Bersaglieri di Altamura (BA), ha reso gli onori al Comandante della Legione “Puglia”.

Ventisei i militari, tra cui 4 Comandanti di Stazione, ai quali sono stati consegnati alcuni riconoscimenti, perché particolarmente distintisi in delicate operazioni di servizio. Tra queste, sono stati premiati anche quattro militari, per l’intervento svoltosi ad Andria dal settembre 2019 al maggio 2021 che ha portato al sequestro di 80mln di euro.