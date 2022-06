Sono oltre 5600 i nuovi negativizzati presenti nel bollettino epidemiologico giornaliero della Regione Puglia sulla pandemia da Covid-19. Un boom di guariti che, complici i soli 631 nuovi casi, fa scendere gli attualmente positivi a poco più di 20mila. Sono 6603 i test effettuati mentre si conta anche un nuovo decesso a causa del virus.

Restano stabili, rispetto a ieri, i ricoveri: 246 i pazienti in area non critica mentre sono 15 le persone in terapia intensiva nei reparti dedicati alla pandemia da Covid-19. I nuovi casi provincia per provincia sono 173 nel barese, 147 a Lecce e 133 nel foggiano. A Taranto si segnalano 55 nuovi contagi mentre nella BAT 54 e nel brindisino 52. Sono 15, invece, i casi accertati di residenti fuori regione.