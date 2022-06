Il 2022 è un anno importante per il CIHEAM di Bari. Il Centro Internazionale di Studi Agronomici Mediterranei festeggia infatti il 60° anniversario dalla sua istituzione, che risale al 1962. Un traguardo prestigioso per l’organizzazione intergovernativa che, in tutti questi anni, ha ricoperto un ruolo chiave nella cooperazione multilaterale in diversi settori, come agricoltura e pesca, e nell’ambito dei sistemi alimentari e dello sviluppo costiero e rurale.

Le celebrazioni, presso la sede barese, hanno offerto anche l’occasione di ricordare una delle figure più rappresentative nella storia del CIHEAM: quella di Cosimo Lacirignola, segretario generale del centro internazionale fino al 2018, anno della sua scomparsa.

A lui è stato intitolato il Campus, nel corso di una cerimonia alla quale hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni ed esponenti del mondo accademico e scientifico, nazionali ed internazionali. Una grande testimonianza d’affetto nei confronti di un uomo considerato un autentico “costruttore di pace”.

La cerimonia di intitolazione del Campus è stata preceduta dal “Forum Cooperazione internazionale e interventi umanitari quali strumenti di solidarietà, sviluppo e pace”, organizzato in collaborazione con il distretto 2120 del Rotary International Puglia e Basilicata.