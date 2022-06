Il cancro è entrato nella sua vita all’improvviso, sconvolgendo ogni percezione della realtà e facendo emergere quel sentimento di paura mai vissuto prima. Eppure Cristina Valentini, 50 anni, barese, ha un sorriso di chi vuole vincere a tutti i costi la battaglia contro quel mare. Da 4 anni in America con la sua famiglia, un marito e due giovani figli (e una terza rimasta in Italia) a Cristina è stato diagnosticato un Linfoma Follicolare di 3° grado. Essendo negli USA, a Yutan, con un visto da studente universitaria, coltivando il sogno di portare la cucina barese e i tradizionali panzerotti pugliesi negli states, Cristina sta sostenendo le cure con tutte le sue risorse. Ad oggi ha già speso 42mila dollari.

Una forma di tumore piuttosto seria che in America può essere contrastato con terapie specifiche.

Cristina, dopo qualche incertezza, ha avviato una raccolta fondi sulla piattaforma “gofundme” per chiedere aiuto e sostegno per le sue cure. Una scelta non semplice e maturata dopo un’attenta riflessione.

Da quando ha scoperto la malattia Cristina ha trovato la forza di andare avanti grazie soprattutto ai suoi cari, ma non solo.

Quando tutto sarà superato, Cristina continuerà a coltivare il suo sogno. Oltre al made in Puglia negli USA c’è anche la passione per il canto.

Ecco come aiutare Cristina:

https://www.gofundme.com/f/4rzxw-ho-bisogno-del-vostro-aiuto?sharetype=teams&member=19483653&pc=fb_co_campmgmt_w&rcid=r01-1653191155%2C4-af42633ed98111ec&utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=p_lico%2Bshare-sheet&fbclid=IwAR1HoE5lUBttLrqs6WC33pS3xVFfMdqZRcD9_YGL56H8hQsGA3_BCSgxy28

Il servizio.