Sono 518 i nuovi casi covid registrati in Puglia nelle ultime 24 ore secondo i dati del bollettino epidemiologico di oggi. Un dato che risente della minor numero di tamponi effettuati nella giornata di domenica, poco più di 6mila. 179 i contagi rilevati in provincia di Bari che resta in testa sul conto dei casi giornalieri, segue la provincia di Lecce con 102 nuove positività, 88 nel foggiano, 67 nel tarantino, 39 in provincia di Brindisi e 33 nella Bat. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.131.618, mentre i decessi complessivi sono 8.493, con un’altra vittima del covid che si va ad aggiungere alla somma nelle ultime 24 ore. Capitolo ricoveri. Dato pressoché stabile oggi con 306 pazienti in area non critica e 13 in terapia intensiva. Pochi guariti secondo il bollettino di oggi e gli attualmente positivi restano stabili a poco più di 27mila contagi attivi in Regione.