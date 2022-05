Torre Quetta torna ai baresi tra sport, food e divertimento per godersi un’estate anche in città. La spiaggia libera e attrezzata più grande di Bari, dopo tre anni di attesa, riapre le porte a cittadini e visitatori con un ricco programma. Il nuovo corso di Torre Quetta si svilupperà su tre assi portanti: food, sport ed eventi per valorizzare uno spazio che è considerato il principale polo attrattivo per la nightlife all’aperto dell’area metropolitana di Bari. Una passeggiata sul mare lunga oltre 2 chilometri e capace di ospitare decine di migliaia di visitatori in relax e sicurezza.

In appena 20 giorni dalla consegna delle chiavi, l’ATI Torre Quetta ha reso possibile l’accessibilità dell’area, l’attivazione dei servizi igienici e dei parcheggi e le prime aperture dei chioschi di ristorazione avvenute in modo progressivo a partire dal 19 maggio entrando a pieno regime proprio nel weekend d’inaugurazione.

Ma c’è ancora molto da fare per la riqualificazione dell’area a partire dai pontili ben visibili lungo l’intero percorso.