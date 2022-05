Sbarca in Puglia, e precisamente a Bari, il salone di “Vini di Vignaioli”. E’ la prima volta nella sua storia ventennale che la rassegna si terrà nel Mezzogiorno d’Italia. Appuntamento il 5 e 6 giugno nella location di Villa dei Sapori, in corso Alcide De Gasperi 449.

Vini di Vignaioli, nata nel 2002, giunge quest’anno alla sua ventesima edizione. Nel 2021 si è svolta in Emilia Romagna e nel 2022 ha già vissuto l’esperienza del Live Wine a Milano. La manifestazione si impegna a promuovere la cultura del vino artigianale realizzato con metodi tradizionali e non invasivi da vignaioli rispettosi della Natura e consapevoli sia in vigna che in cantina. La selezione dei produttori ospiti degli eventi promossi da Vini di Vignaioli è sempre attenta e scrupolosa: vengono richieste le analisi dei vini a tutti i partecipanti e solo chi rispetta i criteri di una viticoltura pulita e artigianale ne entra a far parte.

E’ attesa una selezione di oltre 50 vignaioli certificati biologici e/o biodinamici che abbracciano la filosofia del vino artigianale e ‘naturale’ da tutte le regioni d’Italia con alcuni rappresentanti delle nazioni vicine.

Oltre ai banchetti dei vignaioli, dove si potranno degustare e acquistare i vini, ci saranno anche stand di prodotti gastronomici selezionati con un occhio di riguardo per le specialità della Puglia e del Sud Italia. Ci sarà anche uno spazio culturale per scoprire le nuove pubblicazioni a tema vino.

Vini di Vignaioli, inoltre, domenica 5 giugno si riverserà anche in città, con la collaborazione dei locali che servono vini artigianali e che ospiteranno alcuni vignaioli per un tour di Bari con proposte gastronomiche ad hoc e tanti vini in assaggio.

L’organizzatrice Christine Marzani Cogez è pronta per lanciarsi in questa nuova esperienza: “Contiamo sulla presenza di tanti nostri amici vignaioli per questa prima edizione nel Mezzogiorno d’Italia, animati da uno spirito di empatia e condivisione che da sempre ci contraddistingue. Crediamo che il mondo del vino artigianale viva grazie alle sinergie ed è per questo che l’evento approda in Puglia e a Bari, città che negli ultimi anni ha dimostrato di essere un territorio fertile e sensibile per la promozione e la difesa dei valori del vino artigianale. Vini di Vignaioli in Puglia nasce grazie alla costante collaborazione con Vineria Est di Bari che da 15 anni è un punto di riferimento in città per la promozione e diffusione della cultura del vino, potendo contare sul supporto di tutta la comunità di osti, ristoratori ed enotecari di Bari e provincia. Tutti i vignaioli che in questi anni sono passati da Est! – e sono davvero tanti – sanno che quell’angolo distante dal trambusto del centro cittadino è anche casa loro. Per questo è arrivato il momento di rivederli tutti insieme e poterli stringere in quel grande abbraccio che sarà Vini di Vignaioli in Puglia”.