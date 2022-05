I futuri programmi di sviluppo della compagnia aerea Wizz Air e come il vettore possa contribuire alla ripresa del traffico aereo in Puglia, sono stati al centro dell’incontro al quale hanno partecipato Il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, l’Assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane, il Presidente di Wizz Air, Robert Carey, il Capo di Gabinetto della Regione Puglia, Claudio Stefanazzi.

Con oltre 262.000 passeggeri trasportati nei primi quattro mesi del 2022 di cui circa 39mila su Brindisi e 223mila su Bari, e con 29 destinazioni servite in Puglia, Wizzair, che per numero di destinazioni e presenza di mercato è il secondo vettore in Puglia, sta contribuendo in maniera consistente alla ripresa del traffico. A conferma di ciò l’avvio a breve di tre nuove destinazioni da Bari, Olbia, Skiathos e Creta, che si aggiungeranno a quelle già operative.