La sposa a bordo di una bellissima carrozza, trainata da due cavalli bianchi. Lo sposo su un calesse. E poi palloncini liberati in cielo, suonatori di tromba e fuochi d’artificio esplosi al momento dell’arrivo in chiesa. Sono scene di un matrimonio da favola quelle che si sono viste a Molfetta, sabato mattina. Roba da fare invidia ad un cartone animato di Walt Disney. Ma le nozze da sogno potrebbero presto trasformarsi in un incubo, visto che nessun festeggiamento era stato autorizzato.

Così, alle polemiche seguite alla sfarzosa cerimonia, che ha paralizzato a lungo il traffico cittadino, creando non pochi disagi agli automobilisti molfettesi, le Forze dell’Ordine hanno deciso di vederci chiaro.

Un’indagine è stata avviata dai Carabinieri in collaborazione con gli agenti della Polizia Locale. Al vaglio degli inquirenti ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze delle tante persone presenti alla festa. Una volta raccolti tutti gli elementi – fanno sapere dal Comando della Municipale – si procederà a contestare le violazioni.

Ma i video dell’appariscente matrimonio spopolano anche sul web, rimbalzando tra Facebook, Instagram e WhatsApp, e attirando i commenti polemici di molti utenti.

Ad essere contestato dai cittadini è soprattutto il mancato intervento preventivo da parte di Polizia Locale e Carabinieri, visto che la cerimonia era stata ampiamente annunciata. Già alcune settimane prima del giorno del sì, infatti, striscioni e manifesti 6×3 erano comparsi per le strade di Molfetta, dando notizia delle nozze, fissate per il 14 maggio in Cattedrale.