Per la prima volta dopo cinque mesi scendono sotto mille i nuovi contagi giornalieri in Puglia. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino epidemiologico della regione che segnala 814 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Era il 22 dicembre 2021 quando il bollettino segnalava poco più di 900 casi giornalieri. Una dato confortante per la Puglia e comunque dettato dai soli 8.127 tamponi eseguiti, come accade spesso dopo la domenica. 293 i nuovi positivi attribuiti alla provincia di Bari, 202 in quella di Lecce, 110 nel foggiano, 89 nel brindisino, 71 in provincia di Taranto e 42 nella Bat. Il covid ha fatto una nuova vittima, ed il totale sale a 8.397 decessi da inizio pandemia. Continua la rapida discesa dei ricoveri complessivi: sono 451 i pazienti in area non critica, 25 si trovano in terapia intensiva. Anche gli attualmente positivi diminuiscono e ad oggi sono poco più di 89mila. Sempre in aumento il numero dei negativizzati: nelle ultime ore il dato ha superato quota 1.012.000 guarigioni da inizio emergenza.