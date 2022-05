Salute e sport si uniscono e danno vita ad un importante appuntamento tra screening e tantissime iniziative. Nell’ambito della tappa barese della Race for The Cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno organizzata dall’associazione non profit Komen Italia Onlus, è stato allestito in piazza Libertà, in pieno centro a Bari, il Villaggio Race con aree mediche e tematiche nelle quali sono offerti gratuitamente esami diagnostici di screening per le principali patologie femminili e dove è possibile partecipare a tante iniziative di sport, fitness, sana alimentazione e benessere psicologico. Il grande record da battere quest’anno è il ritorno alla normalità: una corsa liberatrice dopo due anni di restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19 per ritrovarsi insieme e prendersi cura della propria salute. Nel Villaggio è stata allestita una grande area riservata alle vere protagoniste della manifestazione, le “Donne in Rosa”, donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno. Con la loro testimonianza coraggiosa, oltre a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della diagnosi precoce e mandare un messaggio di forza e speranza, hanno generato un cambiamento culturale nell’approccio alla patologia.

Tanti i servizi attivati all’interno del Villaggio Race come i percorsi di screening dedicati alle donne selezionate dall’assessorato al Welfare del Comune di Bari, il Corner Genetica, finalizzato alla verifica dei criteri di accesso al test genetico per i geni BRCA1 e BRCA2 con relativa esecuzione mediante prelievo salivare e il servizio di prevenzione visiva. È, inoltre, possibile eseguire un elettrocardiogramma grazie alla collaborazione con Cardio on line mentre l’Ordine dei farmacisti ha organizzato un servizio di misurazione della pressione, della glicemia e del rischio cardiovascolare. È possibile anche sottoporsi a visite dermatologiche, ecografie dell’addome e della tiroide.

Anche quest’anno grande attenzione è stata dedicata all’area bimbi con giochi e iniziative ludiche e didattiche. Domenica 15 maggio il momento più importante della manifestazione con la corsa di 5 km e la passeggiata di 2 km sul lungomare di Bari. Alla cerimonia di premiazione, che si terrà subito dopo la corsa, parteciperà anche il Corpo di Ballo della Taranta. Un weekend all’insegna della prevenzione, perché prevenire è sempre meglio che curare.