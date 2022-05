Si conferma stabile e a ribasso la curva pandemica in Puglia. A dirlo sono i dati del bollettino Covid di oggi che segnala 2.296 nuovi contagi a fronte di circa 16.700 tamponi effettuati. 799 i casi attribuiti alla provincia di Bari, 494 a quella di Lecce, 345 nel tarantino, 260 nel foggiano, 223 in provincia di Brindisi e 147 nella Bat.

Il totale dei casi in Puglia da inizio pandemia sale a 1.107.179. Continua ad aggravarsi il dato dei decessi, con altre 7 vittime del virus che portano il dato complessivo a 8.393. Tutti gli altri indicatori sono a ribasso.

Sono 470 le persone ricoverate in area non critica negli ospedali covid della Regione, -13 unità rispetto a ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva sono in leggero rialzo, 25, più due rispetto a ieri, ma il saldo complessivo è comunque negativo. Scendono a 89.769 gli attualmente positivi, anche oggi il dato dei negativizzati in 24 ore è più elevato dei contagi odierni.