Il quartiere San Girolamo di Bari si prepara per il periodo estivo con la costruzione di due chioschetti per la somministrazione di alimenti e bevande e toilette con docce. Rendere appetibile dal punto di vista turistico il quartiere del capoluogo, o almeno questa è l’intenzione del sindaco, Antonio Decaro, che ha effettuato, insieme all’assessore allo Sviluppo Economico Carla Palone, un sopralluogo proprio su quel lungomare che nei giorni scorsi aveva fatto tanto discutere a causa della mancata partecipazione di operatori economici al bando per il rilascio di quattro concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa relative ai locali della struttura presente sul waterfront di Fesca-San Girolamo e il ritiro da parte del vincitore proprio di uno dei due chioschi.

Il primo cittadino ha mostrato il posizionamento delle strutture con docce e bagni, per cui al momento il Comune ha un’autorizzazione temporanea da parte della Sovrintendenza. Gli allacci di luce, gas e acqua sono già stati predisposti, quindi i tempi per entrare in piena attività. Non è l’unico intervento in programma, fa sapere Decaro. Sono in corso di realizzazione, infatti, i playground nell’area della piastra, che non facevano parte dei lavori del lungomare.