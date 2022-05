Partono oggi le prime prove scritte dei concorsi pubblici indetti dalla Regione Puglia che porteranno all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 209 unità della categoria D. Dopo una lunga attesa, con iscrizioni record ad inizio anno, la caccia all’ambito posto fisso entra nel vivo. Le prove si svolgeranno per tutta la settimana, sino al 16 maggio, tra Foggia (presso la Fiera in corso Mezzogiorno) e al Palaflorio di Bari in viale Archimede, secondo i calendari già inoltrati a tutti i candidati. Sono oltre 47mila i cittadini con laurea provenienti da tutta Italia che si contenderanno i 209 posti riferiti a 27 figure professionali distinte. Oggi si parte con le prime 13, in attesa del calendario per quelle rimanenti. Più avanti toccherà alle prove per ottenere i 306 posti indeterminati per la categoria C, dove ai blocchi di partenza si presenteranno quasi 66mila partecipanti da tutto il Paese. I cittadini pugliesi rappresentano comunque la maggioranza di coloro che hanno fatto domanda di partecipazione. Un maxi concorso, 721 le posizioni richieste, per un totale di 52 bandi, che in Puglia non si vedeva da tempo. Un’occasione da non farsi sfuggire. Alla vigilia delle prime prove, l’assessore regionale al Personale, Gianni Stea, ha augurato buona fortuna a tutti gli aspiranti, e ha sottolineato la necessità di «rinnovare e modernizzare la macchina amministrativa anche in ambiti complessi, dando al contempo speranze a tanti giovani in cerca di un’occupazione di valore a tempo indeterminato in un momento difficile per il Paese e offrendo a molti di loro la possibilità di rientrare dall’estero e dalle Regioni del Nord Italia». Dunque l’attesa è finita, inizia la caccia al posto fisso: da oggi sino a giovedì 12 maggio alla Fiera di Foggia, venerdì 13 e lunedì 16 a Bari.