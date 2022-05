Si aggiornano i numeri della pandemia di Covid in Puglia. A fornire gli ultimi dati dell’emergenza è il bollettino giornaliero della Regione, che oggi segnala 1.209 nuovi casi accertati, a fronte di 9.166 tamponi analizzati, con un tasso di positività pari al 13,19%, in calo rispetto ad una settimana fa.

Più di un terzo dei contagi odierni (431) si riferiscono alla provincia di Bari, ancora la più colpita, seguita da Lecce con 279, Taranto 147, Brindisi 140, Foggia 134 e Barletta-Andria Trani, che conta 64 nuovi casi, ai quali vanno aggiunti quelli di 9 residenti fuori regione e 5 di provenienza non ancora accertata. La somma dei contagi pugliesi, dall’inizio della pandemia, tocca così quota 1.092.617. Si aggrava anche il bilancio dei decessi, con altri 4 morti in un giorno e che portano il totale delle vittime pugliesi a 8.353.

Continua la lenta ma costante discesa delle persone attualmente positive, che sono in tutto 93.689. Praticamente identico a quello di ieri, invece, il dato relativo ai ricoveri. I pazienti Covid che si trovano in ospedale sono complessivamente 551, di cui 526 in area non critica e 25 in terapia intensiva. Nuovo balzo in avanti, infine, dei negativizzati, che schizzano oltre la soglia dei 990mila, con oltre 1.200 pugliesi guariti dal virus nelle ultime 24 ore.