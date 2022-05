Saranno ben oltre un centinaio i volontari delle Misericordie di Puglia impegnati da sabato 7 a lunedì 9 maggio nelle attività sanitarie di safety per la Festa di San Nicola che torna dopo due anni di stop a causa del Covid-19. Il Comune di Bari ha scelto la Federazione pugliese per l’affidamento di questo essenziale servizio affinchè tutta la macchina organizzativa proceda speditamente in vista si centinaia di migliaia di persone per le strade del capoluogo.

Nel complesso saranno 25 le postazioni con ambulanza in campo nella tre giorni (10 sabato e domenica, 5 nella giornata di lunedì) ed altrettante formate da squadra cosiddette “appiedate” con soccorritori per il primo soccorso dotati di defibrillatori. Sarà anche installato il Posto Medico Avanzato della Federazione delle Misericordie di Puglia, un vero e proprio ospedale da campo già utilizzato in numerosissimi eventi di rilevanza internazionale e nazionale. Tutto il coordinamento sarà affidato all’area emergenze della Federazione pugliese che raggruppa oltre 40 Misericordie sparse per tutta la regione e migliaia di volontari giallociano.

Un impegno importante che vedrà la stretta collaborazione con il servizio di emergenza urgenza. Un impegno che replica quello già svolto assieme al Comune di Bari nella notte di Capodanno con il grande concerto svolto in Piazza Prefettura.