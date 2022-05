Numero stabile dei contagi, lieve aumento dei ricoveri e attuali positivi in continua discesa. E’ questo il quadro della pandemia Covid in Puglia dopo la pubblicazione dell’ultimo bollettino epidemiologico della Regione che fa registrare 2.949 nuovi casi su oltre 19 mila tamponi effettuati, e altri 9 decessi a causa del virus.

Numeri sostanzialmente simili da diverse settimane con un terzo dei contagi regionali rilevati nella provincia di Bari che ne conta 1.028 nella giornata odierna, segue la provincia di Lecce con 531, quella di Taranto con 482, 373 nuovi casi nel foggiano, 317 nel brindisino e infine 172 nella Bat.

Continua a scendere il numero degli attualmente positivi in Puglia che sono 94.654 mentre è in lieve peggioramento la situazione negli ospedali. Rispetto a ieri sale di cinque unità il numero di persone ricoverate in area non critica che al momento sono 530. Sono 27 invece i pazienti che lottano contro il virus nelle terapie intensive dove si registra un +1 nelle ultime 24 ore. Il quadro generale della pandemia si chiude con l’alto numero dei guariti, sono 4.394 quelli registrati nella giornata odierna.