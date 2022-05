Continua a scendere la curva dei contagi Covid, mentre resta stabile la situazione negli ospedali. Sono questi i dati principali della pandemia in Puglia dopo la pubblicazione dell’ultimo bollettino epidemiologico della Regione che fa registrare 3.109 nuovi casi, su oltre 19 mila test effettuati, ed altre 6 vittime che porta ad 8.377 il conto delle persone decedute dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Più di un terzo dei nuovi contagi è stato registrato nella provincia di Bari che ne conta 1.130, seguono Lecce e Taranto rispettavamente con 554 e 540, numeri più bassi nel foggiano, nel brindisino e nella Bat. In discesa il numero delle persone attualmente positive, che sono complessivamente 96.108. Situazione stabile e in lieve peggioramento negli ospedali pugliesi dove al momento sono 525 le persone ricoverate in area non critica (+ 4 rispetto alla giornata di ieri) e 26 i pazienti che lottano contro il virus nelle terapie intensive (+1 nelle ultime 24 ore). Infine arrivano buone notizie invece sul fronte negativizzati con ben 4.100 guariti registrati nella giornata odierna.