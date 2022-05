Continua a puntare verso il passo la curva dei contagi pugliesi da Covid-19. Il virus, negli ultimi giorni, sembra aver leggermente mollato la presa, facendo registrare un costante calo dei casi di positività. A confermarlo sono i dati diffusi dalla Fondazione Gimbe, dopo l’elaborazione delle informazioni raccolte durante il monitoraggio sull’andamento della pandemia. In base a quanto emerso dall’ultimo dossier, dal 27 aprile al 3 maggio, nella regione si segnala una performance in netto miglioramento per i casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti (2.547 contro ai 2.675 della settimana prima), mentre si evidenzia una diminuzione dei nuovi contagi giornalieri (quasi il 16% in meno), sempre rispetto ai 7 giorni precedenti.

Situazione meno rosea sul fronte ricoveri. Il rapporto della Fondazione evidenzia che i posti letto occupati in area medica in Puglia sono ancora sopra la media nazionale, con il 18,5%, mentre sono sotto la media quelli occupati in terapia intensiva, pari al 5%. Quanto al bollettino epidemiologico quotidiano, diffuso dalla Regione, oggi giovedì 5 maggio si segnalano 3.908 nuovi contagi accertati, a fronte di oltre 22.700 tamponi analizzati.

Più di un terzo dei casi odierni si riferiscono alla provincia di Bari, che ne conta 1.404, mentre nella Bat ne sono stati rilevati 246. Si aggiorna purtroppo anche il bilancio dei decessi, con altri 12 morti in un giorno. In discesa il numero delle persone attualmente positive, che sono complessivamente 97.105. Va già anche il dato relativo ai ricoveri: i pazienti Covid ad oggi in ospedale sono 546, di cui 521 in area non critica e 25 in terapia intensiva. Nuovo balzo in avanti dei negativizzati che salgono a 977.857: i pugliesi guariti dal Coronavirus, nelle ultime 24 ore, sono oltre 5.200.