Dall’Europa, alla guerra in Ucraina, soffermandosi sulla crisi energetica e sul ruolo della Puglia. Tanti gli argomenti trattati da Romano Prodi, a Bari per presentare il suo libro “Strana vita, la mia” Marco Ascione, edito da Solferino.

Dall’Europa alla guerra in Ucraina, fino ad arrivare all’attuale situazione politica in Italia soffermandosi sulla Puglia. Sono stati molteplici i temi affrontati dall’ex presidente della Commissione Europea e due volte presidente del Consiglio, Romano Prodi, nel corso della presentazione, all’interno della libreria Laterza, del suo libro “Strana vita, la mia” col giornalista Marco Ascione, edito da Solferino.

Prodi mette nero su bianco anche alcuni dei tanti lunghissimi colloqui con Putin quando era presidente della Commissione europea, come quello a Bari, in occasione del vertice italo-russo del 2007. “Ricordo, ha raccontato, che Putin si sdraiò sulla tomba di San Nicola e la baciò. Non so se ci fosse qualcosa di politico in quel gesto, ha proseguito Prodi, ma un problema serio è proprio il rapporto tra la chiesa ortodossa e gli Stati”.

Nel suo tour pugliese l’ex presidente del Consiglio ha fatto tappa anche a Bari e ha dialogato con Alessandro Laterza, raccontando aneddoti e ripercorrendo i principali avvenimenti della nostra storia e non solo. Prodi si sofferma anche sulla crisi energetica e sulla possibilità che la Puglia possa diventare una risorsa per il Paese per superarla.