Oltre 3 mila nuove positività, ricoveri in costante discesa e altri quattro decessi. Sono i dati principali contenuti nell’ultimo bollettino epidemiologico pubblicato dalla Regione che fa registrare altri 3.036 nuovi casi su oltre 18 mila tamponi e altri morti a causa del Covid. Non si discostano i numeri dagli ultimi giorni con un terzo dei nuovi contagi rilevati nella provincia di Bari che ne conta 1.100, segue la provincia di Lecce con 573, quella di Foggia con 412, quella di Taranto con 372, chiudono la provincia di Brindisi e la Bat rispettivamente con 322 e 216 nuovi casi.

Migliora la situazione negli ospedali pugliesi dove al momento sono 609 i pazienti ricoverati a causa del virus. 580 si trovano in area non critica dove si registra un 7 rispetto alla giornata di ieri, mentre sono 29 i pazienti che lottano nelle terapie intensive, -2 nelle ultime 24 ore. Resta in leggera risalita il dato degli attualmente positivi in Puglia che sono 105.756, sono invece 2.657 i negativizzati odierni che porta a quasi 930 mila le persone guarite dal Covid dall’inizio della pandemia.