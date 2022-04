Netto calo dei contagi, anche a causa delle ultime giornate festive, ricoveri stabili e altri 5 morti. E’ questo il quadro della pandemia Covid in Puglia dopo la pubblicazione dell’ultimo bollettino epidemiologico pubblicato dalla Regione che fa registrare altri 1.933 nuovi casi su poco più di 10 mila test effettuati e purtroppo altri 5 decessi che porta ad 8.225 il conto delle vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

I nuovi contagi sono così suddivisi: 688 in provincia di Bari, 395 in provincia di Lecce, 251 in quella di Taranto, 227 nel brindisino, 224 nel foggiano e infine 117 nella Bat. Resta stabile la situazione negli ospedali pugliesi: al momento sono 587 le persone ricoverate in area non critica, + 5 rispetto alla giornata di ieri, mentre migliora la situazione nelle terapie intensive con 31 pazienti ricoverati, -3 nelle ultime 24 ore. Da diversi giorni continua a salire lentamente il numero degli attualmente positivi in Puglia che sono 105.381, sono invece solo 1.185 le persone che si sono negativizzate nella giornata odierna.